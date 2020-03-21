Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.03.2020 (12:00)

Три больших десантных корабля Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы в морских полигонах боевой подготовки

В соответствии с планом боевой подготовки экипажи больших десантных кораблей (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям в морских полигонах Чёрного моря.

В частности, при отработке ведения боевых действий по поддержке высадки морского десанта на необорудованное побережье, экипажи кораблей выполнили стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим огневые точки и пункты управления противодесантной обороны, а затем отработали действия по отражению средств воздушного нападения условного противника.

Также, артиллерийские расчеты БДК выполнили задачи по уничтожению имитаторов плавающих морских мин.

Следующим этапом боевой подготовки экипажей больших десантных кораблей станет отработка погрузки в твиндеки кораблей боевой техники и личного состава подразделений морской пехоты, а также высадка морского десанта на необорудованное побережье.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Черноморский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false