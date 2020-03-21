21.03.2020 (12:00)

Три больших десантных корабля Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы в морских полигонах боевой подготовки

В соответствии с планом боевой подготовки экипажи больших десантных кораблей (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям в морских полигонах Чёрного моря.

В частности, при отработке ведения боевых действий по поддержке высадки морского десанта на необорудованное побережье, экипажи кораблей выполнили стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим огневые точки и пункты управления противодесантной обороны, а затем отработали действия по отражению средств воздушного нападения условного противника.

Также, артиллерийские расчеты БДК выполнили задачи по уничтожению имитаторов плавающих морских мин.

Следующим этапом боевой подготовки экипажей больших десантных кораблей станет отработка погрузки в твиндеки кораблей боевой техники и личного состава подразделений морской пехоты, а также высадка морского десанта на необорудованное побережье.

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