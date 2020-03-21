21.03.2020 (11:30)

Главный испытательный космический центр имени Г.С. Титова стал победителем в открытом Кубке по мини-футболу

В подмосковном Серпухове завершился открытый Кубок по мини-футболу, организованный Главным центром предупреждения о ракетном нападении. Соревнования проводились в рамках Спартакиады памяти первого командующего 3-й отдельной армией предупреждения о ракетном нападении (ПРН) особого назначения генерал-полковника В.К.Стрельникова.

В соревнованиях за звание чемпиона по мини-футболу сражались 8 команд от соединений и воинских частей 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения.

После упорной борьбы победителем открытого Кубка по мини-футболу стала команда Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова из подмосковного Кранознаменска, которая только после серии пенальти смогла обойти команду Отдельного командно-измерительного комплекса из г.Щелково с финальным счетом 3:1. Почетное третье место заняли футболисты отдельного радиотехнического узла Главного центра предупреждения о ракетном нападении из г.Серпухова.

Спартакиада проводится в честь 95-й годовщины со дня рождения первого командующего объединением ПРН особого назначения генерал-полковника В.К.Стрельникова. Она включает 10 видов спорта: бадминтон, настольный теннис, хоккей с шайбой, лыжный спорт, легкая атлетика, мини-футбол, перетягивание каната, военно-прикладной спорт, волейбол и плавание.

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