21.03.2020 (11:15)

Военнослужащие космодрома «Плесецк» поклонились главной иконе покровителя ВКС и ВДВ

Икону покровителя Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск доставили на северный космодром накануне скорбной даты – 18 марта. Именно в этот день 40 лет назад на одном из стартовых комплексов космодрома при подготовке к пуску ракеты-носителя «Восток-2М» произошла катастрофа,

в результате которой погибли 48 человек.

В ходе памятных мероприятий, посвященных 40-летию трагедии, икону пророка Божия Ильи разместили у мемориального комплекса «Вечный огонь»,

а также у памятника погибшим военнослужащим на месте произошедшей 18 марта 1980 года трагедии на стартовом комплексе №4 площадки №43 космодрома.

Всего за четыре дня пребывания на космодроме «Плесецк» в молебнах перед святым образом пророка Божия Ильи приняли участие военнослужащие

12 воинских частей. Главная икона покровителя ВКС и ВДВ размещалась в Храмах Александра Невского и Великомученицы Варвары, расположенных в воинских частях космодрома, а также на технических и стартовых комплексах.

До прибытия на космодром «Плесецк», икона пророка Божия Ильи проделала большой путь по воинским частям ВКС и ВДВ. Священную реликвию провозят по воинским частям в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, после чего она будет находиться в Главном военном храме Воскресения Христова в Парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот.

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