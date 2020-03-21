21.03.2020 (11:00)

В Амурской области прошли полеты стратегических ракетоносцев в рамках учения

В Амурской области в соединении дальней авиации в рамках летно-тактического учения состоялись полеты экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95мс.

Основной задачей мероприятия явилась проверка командного, летного и инженерно-технического состава, а также подразделений обеспечения к выполнению задач по предназначению днем и ночью в различных условиях.

В ходе учения проверялись подготовка авиационной техники специалистами инженерно-технического состава в сжатые сроки, а также готовность летного состава к выполнению повторного полета после приземления.

Полеты проходили в условиях сложной метеорологической обстановки.

Всего в мероприятии было задействовано около 10 единиц авиационной техники.

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