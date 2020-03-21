21.03.2020 (10:45)

Более 1 тыс. военнослужащие российской военной базы в Абхазии приняли участие в акции «Дорога Памяти»

В Абхазии на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) продолжается сбор информации, писем и фотографий участников Великой Отечественной войны в рамках акции «Дорога памяти».

Сведения о родственниках внесли уже более 1 тыс. человек из числа военнослужащих ЮВО, членов их семей и гражданского персонала. Подать данные для обработки можно в отделение военно-политической работы соединения, а также внести самостоятельно на сайте проекта «Дорога памяти».

Всероссийская акция проводится в целях увековечивания памяти защитников Отечества, а также в рамках реализации мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

После обработки все информационные материалы и фотографии фронтовиков разместят в мультимедийной галерее «Дорога памяти» филиала Центрального музея Минобороны на территории Главного храма Вооруженных Сил России. Музей начнет свою работу в 2020 году в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Открытие галереи «Дорога Памяти» запланировано в мае, но с началом ее работы сбор данных о поколении Великой Победы не закончится.

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