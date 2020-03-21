21.03.2020 (10:30)

Взвод морской пехоты Каспийской флотилии выступит на соревнованиях «Морской десант»

Взвод морской пехоты в количестве 25 военнослужащих Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) начал подготовку к соревнованиям «Морской десант». Соревнования пройдут в мае 2020 года

Для качественной и полноценной подготовки был разработан специальный план тренировок взвода к спортивным мероприятиям. Все 25 спортсменов ежедневно практикуются под руководством тренера команды – офицера морской пехоты.

Тренировочные занятия проводятся на спортивных комплексах и тренажёрах полка морской пехоты. Личный состав отрабатывает упражнения на силу, выносливость и скорость. Для того, чтобы добиться хороших результатов, согласно плану подготовки, нагрузки на спортсменов будут увеличиваться.

На первенстве взводов участникам соревнований предстоит выполнить военно-прикладные упражнения: бег на различные дистанции, преодоление полосы препятствий, рукопашный бой, стрельбу по мишеням из стрелкового оружия, вождение, а также принять участие в командной эстафете.

Всего на соревнованиях «Морской десант» выступят около 300 военнослужащих ЮВО, проведение спортивных мероприятий спланировано в городе Балтийск Калининградской области.

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