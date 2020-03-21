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21.03.2020 (10:15)

Медики ЮВО готовятся к Всеармейскому конкурсу «Военно-медицинская эстафета» во Владикавказе

Военные медики Южного военного округа (ЮВО) приступили к подготовке к Всеармейскому этапу конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета» на базе отдельной мотострелковой бригады во Владикавказе.

От ЮВО в подготовке к соревнованиям принимает участие около 50 человек из числа военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях среднего и младшего медицинского персонала, а также младших медицинских специалистов войскового звена.

В ходе подготовки военные медики улучшат навыки стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова, будут практиковаться в вождении медицинской гусеничной техники на базе МТЛБ, эвакуации раненых с поля боя, а также оказании первой медицинской помощи.

Всеармейский этап конкурса пройдет в начале апреля с.г. на полигоне Шалхи в Северной Осетии. Всеармейский этап конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета» пройдет в рамках международного конкурса «АрМИ-2020».

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Медицина
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