21.03.2020 (10:00)

На Кубани полигон ПВО в Ейске подготовлен к первым отборочным этапам конкурса АрМИ-2020 «Чистое небо»

В Южном военном округе (ЮВО) на базе Учебного центра противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск, дислоцированного в Краснодарском крае, ведется активная подготовка полигона к проведению отборочного этапа конкурса «Чистое небо» в рамках АрМИ-2020.

В текущем году специалистам противовоздушной обороны предстоит состязаться в поражении ракет-мишеней из переносных зенитных ракетных комплексов по различным мишеням, в том числе воздушным движущимся наземным, а также военнослужащие будут соревноваться в вождении бронетранспортеров.

В ходе подготовки к конкурсу на специально оборудованном участке морского побережья полигона Ейский обновлен маршрут соревнований, построены дополнительные огневые рубежи и мишенные поля, а также оборудованы различные препятствия – брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и др.

Всеармейские соревнования состоятся в конце мая.

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