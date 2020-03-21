21.03.2020 (10:00)
На Кубани полигон ПВО в Ейске подготовлен к первым отборочным этапам конкурса АрМИ-2020 «Чистое небо»
В Южном военном округе (ЮВО) на базе Учебного центра противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск, дислоцированного в Краснодарском крае, ведется активная подготовка полигона к проведению отборочного этапа конкурса «Чистое небо» в рамках АрМИ-2020.
В текущем году специалистам противовоздушной обороны предстоит состязаться в поражении ракет-мишеней из переносных зенитных ракетных комплексов по различным мишеням, в том числе воздушным движущимся наземным, а также военнослужащие будут соревноваться в вождении бронетранспортеров.
В ходе подготовки к конкурсу на специально оборудованном участке морского побережья полигона Ейский обновлен маршрут соревнований, построены дополнительные огневые рубежи и мишенные поля, а также оборудованы различные препятствия – брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и др.
Всеармейские соревнования состоятся в конце мая.