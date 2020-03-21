21.03.2020 (09:30)

В Военной академии РВСН проходят тренировки к параду, посвященному 75-летию победы в Великой Отечественной войне

В Военной академии РВСН курсанты и офицеры готовятся к военному параду в Москве, посвященному 75-летию победы в Великой Отечественной войне. 9 мая они пройдут парадным строем по главной площади страны, представляя Ракетные войска стратегического назначения.

В настоящее время подготовка парадного расчёта проходит в пунктах постоянной дислокации военно-учебных заведений.

В конце марта личный состав приступит к тренировкам на парадной площадке в Алабино.

Полк РВСН возглавит начальник академии генерал-майор Леонид Михолап и начальник филиала генерал-майор Андрей Морозов.

29 апреля и 4 мая состоятся тренировки на Красной площади. Генеральная репетиция парада будет проведена уже по сложившейся традиции седьмого мая.

В 1945 году, академию на параде Победы возглавлял начальник Академии генерал-полковник В.И. Хохлов. Знамя Академии нес отличник учебы майор П.Г. Левченко. Ассистентами у академической святыни были слушатели командного факультета Герои Советского Союза майор А.П.Волошин и капитан Г.А.Гальперин.

Парадные расчеты филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого принимают участие в военном парадах на Красной площади с 2010 года.



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