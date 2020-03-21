21.03.2020 (09:15)

Артиллеристы ЦВО сорвали взлет ударной авиации условного противника на учении под Челябинском

Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллеристской бригады Центрального военного округа уничтожили инфраструктуру аэродрома, сорвали взлет самолетов и вертолетов огневой поддержки условного противника в ходе учения, завершившегося сегодня в Челябинской области.

По легенде учения, дивизионы РСЗО «Ураган» совершили марш в сложной помеховой обстановке в район выполнения огневой задачи. Действуя в составе разведывательно-огневого комплекса с расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», артиллеристы провели развертывание и пристрелку. Скорректировав в режиме реального времени координаты целей, назначенных к поражению, расчеты реактивных систем нанесли одиночные и групповые удары по взлетно-посадочной полосе и элементам аэродромной инфраструктуры 220 мм реактивными снарядами.

Объективный контроль поражения и воздушная разведка учебно-боевых целей велись расчетами беспилотной авиации.

В ходе учения, артиллеристы выполнили 250 огневых задач, отработали уход в район перезаряжания, замену пакетов снарядов и возвращения на огневые позиции. К отработке практических действий привлекалось более 300 военнослужащих и около 100 единиц техники.

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