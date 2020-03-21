21.03.2020 (09:01)

Военные ЦВО завершили работы по разрушению льда на реке Сим в Челябинской области

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) завершили работы по разрушению льда на реке Сим в Челябинской области.

Сводный отряд инженерной бригады ЦВО, передислоцированный из Башкирии, провел подрыв более 2 километров льда на наиболее угрожаемых участках русла реки Сим. Это позволило защитить от подтопления жилые массивы Ашинского муниципального района с населением почти 60 тыс. человек.

Всего в ходе проведения подрывов было использовано более 500 килограммов взрывчатых веществ.

Всего к проведению взрывных работ на Урале привлекается 7 подрывных групп в составе 60 военнослужащих и 14 единиц специальной техники.

Ранее начальник инженерных войск ЦВО полковник Дмитрий Коруц сообщал, что для проведения противопаводковых мероприятий в 2020 году в ЦВО сформировано более 40 подрывных команд, укомплектованных военнослужащими по контракту из числа инженерно-саперных подразделений соединений и воинских частей ЦВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице