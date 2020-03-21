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21.03.2020 (08:50)

Более 500 военнослужащих и 100 единиц боевой и специальной техники приняли участие в тактическом учении

Накануне, завершилось тактическое учение с подразделениями  Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, которое проходило на аэродроме Кневичи и площадке приземления Корсаковка в Приморском крае под руководством командира соединения гвардии полковника Романа Железнякова.

С получением сигнала на приведение в высшие степени готовности, личный состав подразделений соединения совершил марш на штатной технике на аэродром Кневичи, к месту загрузки в самолёты военно-транспортной авиации ИЛ-76мд.

По прибытию на аэродром, десантники приступили к швартовке боевых машин десанта, из которых одна единица была десантирована в ходе активной фазы учения на площадку приземления Корсаковка в Приморском крае. После чего десантировался личный состав соединения, с последующей отработкой вопросов захвата полевого аэродрома условного противника и удержанием выгодного рубежа для обеспечения ввода в бой основных сил соединения.

Всего в учении было задействовано более 500 военнослужащих соединения и 100 единиц военной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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