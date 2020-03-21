21.03.2020 (08:43)

На Камчатке за год более 5000 тихоокеанцев прошли подготовку на новейшем учебно-тренировочный комплексе «Каспий-ПВ»

На Камчатке в Вилючинске на базе подводных сил Тихоокеанского флота за год более 5тыс. моряков прошли подготовку на новейшем специализированном учебно-тренировочном комплексе (УТК) «Каспий-ПВ».

За этот период военнослужащие аварийных партий кораблей, подводных лодок, и судов обеспечения флота провели на мощностях УТК более 1200 различных учений. Военные моряки отрабатывали действия в случае возникновения пробоины в корпусе корабля и поступления воды, в том числе под давлением, соответствующему на глубинам до 40 метров и тренировки по борьбе с пожаром.

Учебно-тренировочный комплекс «Каспий-ПВ» был введен в строй в 2018 году и является современным, отвечающим всем требованиям уникальным тренажером для отработки действий личного состава надводных кораблей и судов при возникновении аварийных ситуаций в море.

В состав комплекса входит дымовой лабиринт с изменяемой конфигурацией переборок и пенный отсек для формирования психологической устойчивости координации действий личного состава в чрезвычайных ситуациях. Работа комплекса полностью автоматизирована и позволяет отрабатывать поступающие вводные одновременно несколькими аварийными партиями численностью до 10 человек на каждом рабочем месте, в том числе со звуковым сопровождением обстановки и видеозаписью действий обучаемых.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице