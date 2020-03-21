21.03.2020 (07:27)
Юнармейцы Хабаровского края совершили лыжный переход, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Юнармейцы Охотского района Хабаровского края совершили лыжный переход из поселка Охотск в село Булгин, посвященный 75-летию Победы в ВОВ.
Юнармейцы, педагоги и родители прошли на лыжах общей протяженностью 9 км.
Как отметили юные участники акции участие в этом переходе - это дань уважения и признательности фронтовикам-героям, которые в тяжелые военные года не жалели сил и жизни, чтобы на земле был мир.
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