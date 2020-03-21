Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.03.2020 (07:27)

Юнармейцы Хабаровского края совершили лыжный переход, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Юнармейцы Охотского района Хабаровского края совершили  лыжный переход из поселка Охотск в село Булгин, посвященный 75-летию Победы в ВОВ.

Юнармейцы, педагоги и родители прошли на лыжах общей протяженностью 9 км.

Как отметили юные участники акции участие в этом переходе - это дань уважения и признательности фронтовикам-героям, которые в тяжелые военные года не жалели сил и жизни, чтобы на земле был мир.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военные психологи соединений и воинских частей ВВО продолжают психологическое сопровождение военнослужащих
Первенство Хабаровского края по морскому многоборью среди юнармейцев состоялось в городе Комсомольск-на-Амуре
Военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО поздравили ветерана Великой Отечественной войны
В Приморском общевойсковом объединении ВВО проходит второй этап конкурса «Армейский запас-2020»

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false