21.03.2020 (05:15)

Первенство Хабаровского края по морскому многоборью среди юнармейцев состоялось в городе Комсомольск-на-Амуре

В городе Комсомольск-на-Амуре завершилось первенство Хабаровского края по морскому многоборью. В соревнованиях принимали участие юные спортсмены средней школы имени И.А.Мусатова ( п. Солнечный) и клуба юных моряков Алые паруса.

Соревнования проводились по следующей программе: юноши младшей группы - плавание 100 метров вольным стилем, стрельба из винтовки, кросс 400 метров. Юноши средней и старшей группы - плавание 200 метров вольным стилем, стрельба из пистолета, кросс 800 метров.

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