21.03.2020 (04:43)

Камчатские зенитчики выполнят боевые стрельбы на полигоне Телемба

Расчеты зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке убыли на государственный полигон Телемба в Республике Бурятия для проведения практических боевых стрельб.

К учению привлечен личный состав зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона морской пехоты, зенитные самоходные комплексы «Стрела-10», подразделения обеспечения- всего более 50 военнослужащих и 12 единиц техники.

Военнослужащим дивизиона предстоит сдать зачеты на допуск к проведению стрельб, выполнить нормативы по специальной подготовке, после чего будут выполнены боевые упражнения из зенитного самоходного комплекса «Стрела-10» и переносного зенитного ракетного комплекса «Игла».

Расчеты зенитных самоходных установок выполнят боевые стрельбы по воздушным целям разных типов, скоростей и высот в районе охраняемого позиционного района.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице