21.03.2020 (04:43)
Камчатские зенитчики выполнят боевые стрельбы на полигоне Телемба
Расчеты зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке убыли на государственный полигон Телемба в Республике Бурятия для проведения практических боевых стрельб.
К учению привлечен личный состав зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона морской пехоты, зенитные самоходные комплексы «Стрела-10», подразделения обеспечения- всего более 50 военнослужащих и 12 единиц техники.
Военнослужащим дивизиона предстоит сдать зачеты на допуск к проведению стрельб, выполнить нормативы по специальной подготовке, после чего будут выполнены боевые упражнения из зенитного самоходного комплекса «Стрела-10» и переносного зенитного ракетного комплекса «Игла».
Расчеты зенитных самоходных установок выполнят боевые стрельбы по воздушным целям разных типов, скоростей и высот в районе охраняемого позиционного района.