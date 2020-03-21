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21.03.2020 (04:43)

Камчатские зенитчики выполнят боевые стрельбы на полигоне Телемба

Расчеты зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке убыли на государственный полигон Телемба в Республике Бурятия для проведения практических боевых стрельб.

К учению привлечен личный состав зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона морской пехоты, зенитные самоходные комплексы «Стрела-10», подразделения обеспечения- всего более 50 военнослужащих и 12 единиц техники.

Военнослужащим дивизиона предстоит сдать зачеты на допуск к проведению стрельб, выполнить нормативы по специальной подготовке, после чего будут выполнены боевые упражнения из зенитного самоходного комплекса «Стрела-10» и переносного зенитного ракетного комплекса «Игла».

Расчеты зенитных самоходных установок выполнят боевые стрельбы по воздушным целям разных типов, скоростей и высот в районе охраняемого позиционного района. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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