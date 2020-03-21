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21.03.2020 (06:06)

Военные психологи соединений и воинских частей ВВО продолжают психологическое сопровождение военнослужащих

Специалисты-психологи применяют в работе современные методики и тренировки, в частности проводятся групповые социально-психологические тренинги, направленные на сплочение воинских коллективов и обучение приемам взаимопомощи в экстремальных ситуациях.

Особое внимание уделяется психологическому сопровождению военнослужащих при выполнении ими учебно-боевых задач в различных климатических условиях. Для формирования психологической устойчивости к стресс-факторам применяются психологические тренинги, в том числе проводятся идеомоторные упражнения и аутогенные тренировки.

Изучение проводится с использованием психологических тестов, бесед, наблюдений, на основе полученных результатов разрабатываются рекомендации для индивидуальной работы с военнослужащими по призыву.

Всего с начала текущего года психологи соединений и воинских частей Восточного военного округа провели изучение более 10 тысяч военнослужащих в рамках психологического сопровождения.

Проводимые мероприятия направленны на повышение личной психологической подготовленности военнослужащего и умение правильно реагировать в экстремальных ситуациях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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