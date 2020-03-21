21.03.2020 (04:59)
Военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО поздравили ветерана Великой Отечественной войны
Военнослужащие Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа посетили ветерана Великой Отечественной войны сержанта Ченцова Ивана Афанасьевича.
Военнослужащие поздравили ветерана Великой Отечественной войны в преддверии празднования 75-тилетия Победы. Сержанту Ченцову Ивану Афанасьевичу 93 года, живет в городе Уссурийск, ведет активный образ жизни.
В беседе с военнослужащими Иван Афанасьевич, рассказал свой боевой путь, как был телефонистом и минометчиком, как командир им объявил о конце войны. Ветеран отметил, что его часто навещают общественные организации, про него не забывают.
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