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21.03.2020 (07:51)

Третий региональный форум активистов юнармейских отрядов в Еврейской автономной области

В Еврейской автономной области состоялся III региональный форум «Юные патриоты России». Около 100 активистов юнармейских отрядов со всего региона делились опытом и участвовали в мастер-классах. Площадкой для мероприятия стал Центр образования имени В.И.Пеллера в г. Биробиджан.

Военнослужащие Восточного военного округа продемонстрировали школьникам современное оружие и технику российской армии. На показ были представлены современные образцы легендарного автомата Калашникова, снайперские комплексы, ручные гранатометы, а также образцы экипировки солдата будущего - «Ратник». Кроме статического показа был организован мастер-класс по выполнению строевых приемов с оружием.

Всего в слете приняло участие 16 команд. По завершению форума юнармейцы получили грамоты и подарки за развитие патриотического движения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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