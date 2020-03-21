21.03.2020 (07:45)

Дальнобойные САУ «Гиацинт-С» впервые применили как высокоточное оружие в рамках учения на полигоне Приамурья

Расчеты дальнобойных САУ 2С5 «Гиацинт-С» артиллерийского соединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Амурской области, провели боевые стрельбы по координатам, передаваемым с беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Орлан-10. Стрельба велась по целям имитирующим полевые командные пункты и другие критически важные объекты условного противника.

Расчеты БЛА в течение нескольких часов провели разведку и выявили наиболее важные цели, для поражения которых необходимо высокоточное оружие. Координаты, передаваемые в режиме реального времени, позволили провести одиночные точечные удары дальнобойной артиллерии. В результате стрельбы все цели были поражены. Кроме того, артиллеристы отработали стрельбу залпом по площадным целям.

Применение комплекса БЛА с дальнобойной системой «Гиацинт» значительно расширяет её потенциал. Появилась возможность использования мощных снарядов на дальних расстояниях с результативностью высокоточного оружия.

Боевые стрельбы проводятся на полигоне Трехречье в ходе полевого выхода артиллерийских подразделений общевойскового объединения ВВО. К ним привлечено более 2 тысяч военнослужащих, задействовано около 400 единиц вооружения и техники.

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