21.03.2020 (01:00)
В соединении дальней авиации прошли тренировки с подразделениями охраны
В Амурской области в соединении дальней авиации прошли занятия по противодействию диверсионно-разведывательным группам с подразделениями охраны и обороны.
Тренировки проходили под руководством начальника штаба авиационного соединения гвардии полковника Юрия Косарева.
В ходе мероприятия были отработаны элементы оповещения, смены мест дислокации, передача информации условными знаками, а также меры предотвращения захвата условным противником командно-наблюдательного пункта авиационного полка.
Всего в мероприятии приняло участие более 30 человек личного состава.
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