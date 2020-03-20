20.03.2020 (23:00)

В Крыму военнослужащие Новороссийского десантно-штурмового горного соединения провели оборону побережья, успешно уничтожив условного противника на всех рубежах

Накануне, в ходе завершившегося командно-штабного учения с Новороссийским гвардейским десантно-штурмовым горным соединением, командованием Воздушно-десантных войск было принято решение о переходе к обороне морского побережья на полигоне Опук и отразить высадку морского десанта условного противника.

При поддержке авиации, артиллерии и танковых подразделений, гвардейцы-десантники успешно сдержали все попытки незаконных вооруженных формирований проникнуть вглубь обороны «крылатой пехоты».

Уничтожение противника на подступах к побережью осуществлялось огнем из штатного вооружения танков, артиллерии, стрелкового оружия и гранатометов.

Огневое поражение противника осуществлялось на всех этапах оборонительного боя, с использованием разведывательно-ударного комплекса, во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией, а также разведывательно-огневым контуром во взаимодействии с артиллерией. Подразделения, находясь в обороне, отразили наступление условных незаконных вооруженных формирований и не позволили им высадить морской десант на побережье. Соединение выполнило свою задачу в обороне, получив высокую оценку командования Воздушно-десантных войск.

В учении было задействовано свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также около 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России и большие десантные корабли Черноморского флота, около 50 единиц орудий и минометов, транспортно-боевые вертолеты Ми-8 АМТШ.

Завтра личный состав частей и подразделения соединения возвратится в пункты постоянной дислокации в Краснодарском и Ставропольском краях и Республике Крым.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице