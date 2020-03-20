20.03.2020 (22:22)

Система подтверждения подлинности электронных документов на основе технологии блокчейн продемонстрирована в технополисе «ЭРА»

Расширенная научно-деловая и выставочная программа проведения «Дня инноваций Минобороны России» в Военном инновационном технополисе «ЭРА» открыта экспозицией передовых разработок в сфере обеспечения кибербезопасности.

Ведущие предприятия и научные организации представили свои проекты и решения, получившие практическую реализацию в сфере создания систем защиты информации. Среди них защитный комплекс для сетей wi-fi; система, воспроизводящая речеподобные помехи для препятствования прослушиванию конфиденциальных разговоров; система подтверждения подлинности электронных документов на основе технологии блокчейн - собственная разработка Технополиса «ЭРА».

Продемонстрированные на выставке программные комплексы предназначены для обеспечения безопасности хранимой и передаваемой информации в сетях различного типа.

В рамках научно-деловой программы «Дня инноваций» в Технополисе проведен круглый стол, посвященный рассмотрению модели создания и внедрения инноваций в виде Центров технологических компетенций. Этот проект призван объединить опыт и знания участников процесса создания изделий и систем оборонного и двойного назначения. В дискуссии приняли участие представители группы компаний «ЦСС», компании «Синтелс», Института высоких технологий и пьезотехники Южного федерального университета и другие.

«Главная задача Технополиса не просто «не упустить волну» научно-технического прогресса, а всегда быть на шаг впереди, чтобы к моменту реализации той или иной инновационной технологии уже иметь в своем арсенале апробированные методы и средства противодействия новым угрозам информационной безопасности», - отметил в своем докладе начальник ВИТ «ЭРА» генерал-лейтенант Владимир Сергеевич Ивановский.

Организатор мероприятия – ФГАУ «Военный инновационный технополис «ЭРА» Министерства обороны Российской Федерации.

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