20.03.2020 (20:57)
Офицеры и курсанты Михайловской военной артиллерийской академии примут участие в военном параде 9 мая в Москве
Офицеры и курсанты Михайловской военной артиллерийской академии примут участие в военном параде 9 мая на Красной площади в Москве.
Подготовку к параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, личный состав академии начал в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге.
На начальном этапе военнослужащие занимались одиночной строевой подготовкой с оружием и без, строевой подготовкой в составе шеренг по 20 человек, а также в составе рот и батальона, осуществляли отработку действий в соответствии с ритуалом проведения парада. Равнение, строевой шаг, положение головы и оружия — все отрабатывалось до совершенства.
Кроме расчета офицеров и курсантов в параде примет участие сводный военный оркестр академии.
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