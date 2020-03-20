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20.03.2020 (20:57)

Офицеры и курсанты Михайловской военной артиллерийской академии примут участие в военном параде 9 мая в Москве

Офицеры и курсанты Михайловской военной артиллерийской академии примут участие в военном параде 9 мая на Красной площади в Москве.

Подготовку к параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, личный состав академии начал в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге.

На начальном этапе военнослужащие занимались одиночной строевой подготовкой с оружием и без, строевой подготовкой в составе шеренг по 20 человек, а также в составе рот и батальона, осуществляли отработку действий в соответствии с ритуалом проведения парада. Равнение, строевой шаг, положение головы и оружия — все отрабатывалось до совершенства.

Кроме расчета офицеров и курсантов в параде примет участие сводный военный оркестр академии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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