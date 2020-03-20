20.03.2020 (20:51)

Юнармия организует онлайн-туры

Юнармия предлагает прогуляться по самым интересным местам нашей необъятной Родины.

В век цифровизации можно легко оказаться, к примеру, в Санкт-Петербурге или Владивостоке. Причем сидя на любимом диване. Максимальное погружение в инфраструктуру города обеспечивают онлайн-карты и камеры.

Юнармия расскажет известные легенды и байки, покажет местные раритеты и достопримечательности.

Один день — один ролик. Всем желающим юнармейцам дадут возможность заглянуть в маленькие и уютные города, названия которых, возможно, они услышат впервые.

В ближайшее время на сайте движения в рубрике «Образование» юнармейцы расскажут об Агрызке и городе, стоящем на нем, выяснят, откуда в Красноярском крае Бородино и имеет ли отношение к Бородинской битве.

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