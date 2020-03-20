20.03.2020 (20:45)

В общевойсковой армии ЗВО определили лучшего военного повара и пекаря для отбора на международный конкурс «Полевая кухня-2020»

В общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершился заключительный этап конкурса на звание лучшего военного повара и пекаря «Полевая кухня-2020» в рамках подготовки к Армейским международным играм -2020. Лучшим поваром стали представители Белгородской области.

На базе полигонов Висленской мотострелковой дивизии ЗВО военные повара соревновались в развертывании и приготовлении на современных полевых кухнях КП-130, КП-30 полноценного обеда, обеспечивая личный состав горячим питанием, выпекании буханок хлеба массой около 1,2 кг с применением печей ПП-40 и полевых хлебопекарных блоков ПХБ-0,4.

Кроме демонстрации специальных навыков по приготовлению пищи и хлебобулочных изделий, военные повара сдали нормативы по огневой подготовке, а также выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74М на дистанции до 400 метров и пистолета Макарова по подвижным и неподвижным целям на расстоянии от 25 до 50 метров.

Главным критерием оценки было качество испеченного хлеба и приготовленных блюд, которые эксперты оценили по презентации готового блюда, консистенции, цвету, вкусу и запаху.

Всего в проведении заключительного армейского этапа конкурса на звание лучшего повара и пекаря приняли участие более 30 различных специалистов из соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО из Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской областей.

Справочно:

«Полевая кухня» — это соревнование специалистов продовольственной службы по индивидуальному приготовлению пищи и выпечки хлебобулочных изделий, а также приготовлению национальных блюд.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице