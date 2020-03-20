20.03.2020 (20:39)

Топографические подразделения РВСН соревнуются в конкурсе «Надежный ориентир»

В соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прошел первый этап конкурса по полевой выучке специалистов топографических подразделений «Надежный ориентир-2020».

Военные топографы РВСН от Тверской до Иркутской областей соревновались в мастерстве проведения топогеодезических расчетов, определении номенклатуры листов топографических карт в масштабе своих ракетных соединений.

В самом зрелищном этапе конкурса — «Геодезический спринт» — военнослужащие состязались в беге на короткие дистанции и установке штатива с его центрированием над точкой местности, а также в работе с теодолитом — измерительным прибором для определения горизонтальных и вертикальных углов при топографических съёмках и геодезических работах.

Помимо профессиональной подготовки, офицеры демонстрировали свои навыки в физической подготовке, отработке нормативов радиационной, химической и биологической защиты, а также огневой подготовке — выполнении упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 на дистанции до 400 метров и пистолета Макарова по подвижным и неподвижным целям на расстоянии от 25 до 50 метров.

Всего в отборочных соревнованиях между топографами участвовало около 30 военнослужащих. Лучшие из них продолжат борьбу в последующих этапах среди ракетных объединений, а затем в масштабе РВСН с выходом на Армейские международные игры-2020.

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