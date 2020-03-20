20.03.2020 (19:59)

В Самаре впервые прошел чемпионат 76-й дивизии ПВО по стрельбе из штатного и табельного оружия

В Самаре впервые прошел открытый чемпионат 76-й дивизии противовоздушной обороны по стрельбе из штатного и табельного оружия. Стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова в течение двух дней проходили в тире УСК «Стара-Загора» самарского филиала ЦСКА и на базе войсковой части в пгт Мирный. Для проведения турнира армейский клуб выставил бригаду высококвалифицированных судей, секретаря и помог в организации соревнований.

В составе пяти команд на чемпионате выступили 44 спортсмена, включая пять женщин. Это офицеры, прапорщики, военнослужащие контрактной службы из воинских частей и соединений 76-й дивизии ПВО (14-й армия ВВС и ПВО), дислоцированных в Энгельсе, Самаре и других городах Самарской области, а также 2-й общевойсковой армии.

Военнослужащие соревновались в стрельбе в следующих упражнениях:

- ПМ-1 — стрельба на 25 м. по неподвижной мишени (на стрельбу дается 13 выстрелов, 3 пробных и 10 зачетных выстрелов (две серии по 5 выстрелов);

- ПМ-3 — стрельба на 25 м. по неподвижной мишени (на стрельбу дается 35 выстрелов, 5 пробных и 30 зачетных выстрелов (шесть серий по 5 выстрелов);

- АК-1 — стрельба из автомата одиночными выстрелами на 100 м по мишени из положения лежа без упора (3 пробных и 10 зачетных выстрелов);

- АК-3 — стрельба из автомата одиночными выстрелами на 100 м из трех положений (лежа, стоя, с колена), 3 пробных и 10 зачетных выстрелов.

Самые меткие стрелки были определены в личном первенстве и общекомандном зачете по наибольшей сумме выбитых очков. Также по итогам соревнований атлеты смогли подтвердить и выполнить спортивные разряды. Таковых на этих раз оказалось 24 человека.

Лучшие из лучших войдут в состав сборной команды для участия в предстоящих стартах сезона по штатной стрельбе и военно-прикладным многоборьям, среди которых чемпионат 14-й армии ВВС ПВО, чемпионат ВКС и чемпионат Вооруженных Сил России.

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