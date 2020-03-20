20.03.2020 (19:49)

Рядовой спортроты ЦСКА из Самары стал победителем и призером первенства России по биатлону

В Кирово-Чепецке завершилось первенство России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет. Состязания проходили на территории лыжно-биатлонного комплекса «Перекоп», в турнире участвовали 162 спортсмена из 29 регионов страны. Это сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации, принявшие участие в первенствах федеральных округов и выполнившие квалификационный норматив: отставание на одной из дистанций не более чем на 15 процентов от среднего результата трёх лучших спортсменов.

Успешно выступил на первенстве мастер спорта рядовой спортивной роты ЦСКА/Самара Станислав Ильиных. Юноша тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва Луизы Носковой (Тюмень).

В гонке преследования на дистанции 10 км армеец уверенно занял первое место и положил в свою копилку первую медаль соревнований. Далее последовала вторая победа — «серебро» в масстарте на 10 км. Станиславу Ильиных не хватило 25 секунд до первого места. Его обошел соперник из Удмуртии Александр Корнев с результатом забега 35:51.4.

В заключительный день турнира юноши соревновались в эстафете на 7,5 км. Станислав Ильиных вместе с товарищами по команде Тюменской области Виталием Галитовым и Ильей Анисимовым завоевал бронзовую медаль уступив соперникам из Удмуртии и Санкт-Петербурга. Время ребят на финише — 1:12:30.8.

Добавим, что сильнейшие спортсмены по итогам первенства будут отобраны в состав сборной команды России для участия в международных состязаниях.

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