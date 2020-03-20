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20.03.2020 (19:31)

В Оренбургском ракетном объединении завершился отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Воин мира»

В Оренбургском ракетном объединении РВСН в рамках АрМИ-2020 завершился отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Воин мира», где лучшие военнослужащие соединений продемонстрировали свои навыки в военной и профессиональной выучке.

«Воин мира» считается самым разносторонним конкурсом Армейских международных игр, т.к. наравне с профессиональной военной подготовкой оцениваются знания военной истории и творческие способности участников. Военнослужащие соревнуются в пяти дисциплинах: «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Кавалер» («Сударыня») и «Эрудит».

Финалисты этапа показали высокую физическую подготовку, умение обращаться со стрелковым оружием, а также метать ручные осколочные гранаты на точность и дальность, преодолели полосу препятствий, соревновались в стрельбе из автомата АК-74М из различных положений и выполнили нормативы по огневой подготовке.

Кроме того, участники продемонстрировали знания военной истории, а также раскрыли перед членами жюри творческие таланты в области вокала, хореографии, игры на музыкальных инструментах, декламации, театрального искусства и т.п.

Победителями стали военнослужащие Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения. Они представят Оренбургское ракетное объединение на следующем этапе конкурса в масштабе РВСН.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Воин мира
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