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20.03.2020 (19:09)

В Военном технополисе «ЭРА» завершилась конференция по информационной безопасности

С 19 по 20 марта в Военном инновационном технополисе «ЭРА» проводилась II Всероссийская научно-практическая конференция «Состояние и перспективы развития науки по направлению «Информационная безопасность».

Участники мероприятия обозначили основные приоритеты в обеспечении защиты данных в условиях динамичного развития технологий их передачи, обменялись опытом разработки решений, позволяющих создавать новые и развивать существующие эффективные связи в сферах науки и производства.

«В современном информационном пространстве, помимо различных взломов систем безопасности, атак на пользователей сети «Интернет», разворачиваются самые настоящие кибервойны. В случае неспособности отразить кибератаку противника могут произойти катастрофические последствия самого крупного масштаба как для Вооруженных Сил России, так и для всей страны», — отметил в своем выступлении начальник технополиса «ЭРА» генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

По общему мнению участников конференции, создание полностью защищенных информационных систем невозможно без полного импортозамещения элементной базы. Именно в этом направлении и необходимо совместно двигаться предприятиям и научным учреждениям. Данная задача реализуема на базе Центров технологических компетенций, формируемых в дизайн-центрах микроэлектроники технополиса «ЭРА».

Опытом внедрения своих разработок на пленарном заседании также поделились представители разработчиков защищенных отечественных программных продуктов.

В мероприятии принимали участие представители военных и гражданских вузов, научно-исследовательских организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также IT-компании, имеющие наработки в сфере кибербезопасности.

Организатором конференции выступил Военный инновационный технополис «ЭРА» под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Технополис Эра , Наука
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