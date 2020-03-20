20.03.2020 (18:51)

В Подмосковье завершилось тактико-специальное учение с отдельным батальоном связи танкового объединения ЗВО

Военнослужащие отдельного батальона связи Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали учебно-боевые задачи в рамках тактико-специального учения на полигоне Алабино в Московской области.

Одной из целей учения было приведение батальона в готовность к выполнению боевых и специальных задач в составе и численности мирного времени.

В рамках мероприятия был развернут узел связи и сформирована группа боевого управления полевым подвижным командным пунктом. Военнослужащие обеспечивали устойчивую связь в условиях радиоэлектронного подавления и действий диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Тактико-специальное учение прошло в рамках подготовки к дивизионному тактическому учению, которое пройдет этим летом.

В тактико-специальном учении на полигоне Алабино приняли участие около 200 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц вооружения и военной техники.

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