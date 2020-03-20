20.03.2020 (12:47)

ВКА имени А.Ф. Можайского провела мероприятия, посвященные Дню памяти воинов, погибших при испытаниях ракетно-космической техники в 1980 году

18 марта Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского провела мероприятия, посвященные Дню памяти воинов, погибших при испытаниях ракетно-космической техники в 1980 году

Весь личный состав академии собрался на парадном плацу для проведения траурного митинга. В своей речи заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор Юрий Кулешов отметил, что выпускники ВКА имени А.Ф. Можайского принимали непосредственное участие в исследовании причин катастрофы на космодроме «Плесецк» и тем самым предотвратили подобные аварии в будущем.

Также с речью выступили начальник 1 факультета полковник Михаил Степыко, ветеран академии и участник трагических событий тех лет Сергей Нагорный: «Было больно осознавать потерю, потому что погибшие были нашими сослуживцами и товарищами, но мы знали, что они с честью выполнили свой воинский долг, проявили мужество и героизм» - отметил полковник в отставке.

После состоялся традиционный молебен в Князь-Владимирском соборе, где офицеры, курсанты и ветераны академии почтили память ракетчиков.

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