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20.03.2020 (18:32)

В Ленобласти военнослужащие подразделений беспилотной авиации ЗВО вскрыли более 200 замаскированных целей условного противника

На полигоне Кирилловский в Ленинградской области военнослужащие подразделений беспилотной авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе разведки местности обнаружили более 200 замаскированных объектов, имитирующих командно-наблюдательные пункты, колонны военной техники, огневые позиции и фортификационные сооружения противника.

В ходе занятий расчеты выполнили нормативы по сборке и разборке беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» и «Элерон-3», их подготовке к боевому применению и разработке программы полета, продемонстрировали теоретические знания тактико-технических характеристик штатных комплексов с БЛА, правил использования и распределения воздушного пространства, планирования и координирования движения летательных аппаратов.

Также военнослужащие отработали управление БЛА в условиях ведения условным противником огня и применения средств радиоэлектронного подавления.

Занятия проходили в рамках третьего этапа соревнований «Воздушный контроль-2020», в котором приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной и специальной техники подразделений беспилотной авиации ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Соревнования , Беспилотные летательные аппараты
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