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20.03.2020 (18:30)

В инженерно-саперном полку гвардейской танковой армии ЗВО прошли комплексные занятия для молодого пополнения

В инженерно-саперном полку гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированном в Ярославской области, прошли комплексные занятия для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и прибывших в войска в конце прошлого года.

Занятия проводились на образцах техники, находящейся на вооружении воинской части. Военнослужащие освоили путепрокладчики БАТ-2, машины для отрывки котлованов МДК-3, плавающие транспортёры ПТС-2, инженерные машины разграждения ИМР-2.

Всего полк пополнили более 180 военнослужащих по призыву, которые уже приступили к несению службы на военной технике и выполнению задач по инженерному обеспечению танковой армии ЗВО. Также молодые военнослужащие вошли в состав отрядов по ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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