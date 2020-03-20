20.03.2020 (18:24)

В Ленинградской области более 1000 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО отработали ведение маневренной обороны

На полигоне Кирилловский в Ленинградской области военнослужащие Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в ходе двухстороннего батальонного тактического учения отработали ведение маневренной обороны.

Подразделения совершили марш в назначенный район и приступили к занятию обороны, организации управления и связи. В ходе движения колонны бронетехники военнослужащие отработали действия при применении противником оружия массового поражения, преодолели искусственные заграждения, а также отразили нападения условных диверсионно-разведывательных групп.

В ходе основного этапа учения подразделения осуществили скрытное выдвижение и занятие огневых позиций, применение боевых разведывательных дозоров, секретов, общевойсковых резервов. Военнослужащие нанесли огневое поражение условному противнику из комплекса вооружения вертолётов Ми-24, танков Т-72Б3, самоходных гаубиц «Гвоздика», реактивных систем залпового огня «Град» и др.

Также военнослужащие совершенствовали навыки оказания первой медицинской помощи и транспортировки раненых, инженерного оборудования и маскировки позиций, эвакуации поврежденной техники на пункты сбора.

К учению привлекались более 1000 военнослужащих, было задействовано около 120 единиц вооружения и военной техники, в том числе комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице