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20.03.2020 (17:56)

В Новосибирске прошли командно-штабные учения подразделений связи 41 общевойсковой армии

В Новосибирской области на полигоне Шилово закончилось командно-штабное учение с подразделениями войск связи 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе учения управлением бригады и подчиненными подразделениями были отработаны вопросы по эффективности управления войсками с использованием новых систем автоматизации управленческой деятельности, совершенствованию практических навыков должностных лиц при работе на новых цифровых средствах связи управления и автоматизации.

Для офицеров, привлекаемых на учение, вышестоящими органами управления было спланировано более 20 вводных команд, которые позволили военным связистам отработать ряд учебно-боевых задач в соответствии с разработанными инструкциями и выработать определенный порядок действий в нестандартных ситуациях.

По итогам командно-штабного учения будут выработаны практические рекомендации для подразделений войск связи 41 общевойсковой армии.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения
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