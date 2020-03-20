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20.03.2020 (17:51)

Участники лыжного перехода Хабаровск–Москва посетили музей боевой славы воинов-сибиряков в Новосибирске

Участники лыжного перехода Хабаровск–Москва, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетили музей боевой славы воинов-сибиряков, расположенный в здании Дома офицеров Новосибирского гарнизона.

Экскурсию для военнослужащих провел военный историк, старший научный сотрудник музея Юрий Фабрика. На участников лыжного перехода большое впечатление произвели экспозиция, представленная в музее, и рассказ историка о подвигах воинов-сибиряков во времена Великой Отечественной войны.

Всего за годы Великой Отечественной войны на территории Новосибирской области было укомплектовано 4 дивизии, 10 бригад, 7 полков, 19 батальонов, 62 роты, 24 различные команды. Это — 793403 человек, из которых 17860 офицеров запаса, 617066 сержантов и рядовых запаса, 158477 призывников и добровольцев.

Среди новосибирцев, удостоенных высоких боевых наград за ратные подвиги, более 200 человек стали Героями Советского Союза, а сибиряк летчик-истребитель Александр Покрышкин стал первым в стране военнослужащим, удостоенным этого звания трижды.

Справочно:

Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность маршрута — около 8,5 тыс. км. Путь участники перехода преодолевают на лыжах в сцепке за снегоходом и на квадроциклах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащих в столицу ожидается 7 мая.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Экскурсии
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