20.03.2020 (17:43)

В объединении ЦВО под Самарой выбрали лучших военных поваров в ходе конкурса «Полевая кухня»

В общевойсковом объединении Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Самарской области, прошел второй этап конкурса Армейских международных игр–2020 «Полевая кухня».

В ходе кулинарных состязаний военные повара соревновались в выпекании хлебобулочных изделий и приготовлении различных блюд на полевых кухнях КП-130, передвижных печах ПП-40.

Кроме демонстрации специальных навыков по приготовлению пищи, специалисты продовольственной службы выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата АК-74 и пистолета ПМ.

По результатам соревнований первое место заняли повара из миротворческого соединения, которые представят 2-ю общевойсковую армию ЦВО на окружных соревнованиях.

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