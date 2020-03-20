20.03.2020 (16:37)

Учение снайперов с участием более 500 военнослужащих ЦВО завершилось в Кузбассе

Учение снайперов 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) завершилось на полигоне в Кузбассе. В них приняли участие как военнослужащие снайперских подразделений, так и наиболее подготовленные стрелки из состава мотострелковых подразделений соединений армии, всего более 500 военнослужащих.

По замыслу практических действий военнослужащие отрабатывали задачи по уничтожению целей в условиях городской застройки в дневное и ночное время суток.

В ходе учения снайперские пары уничтожали цели на дистанциях от 300 до 1000 метров из снайперских винтовок СВД. Для этого военнослужащим, после получения координат цели предстояло скрытно занять наиболее выгодную позицию для стрельбы. Особенностью отработки данных задач является то, что цели находились в глубине разрушенного здания, поэтому военнослужащим необходимо было тщательней выбирать место для стрельбы и вносить определенные поправки при прицеливании. Кроме того, снайперы отработали вопросы проведения разведки цели с использованием специальных лазерных приборов разведки ЛПР - 3, маскировки огневой позиции с использованием подручных средств, ведения огня в дневное и ночное время.

Особое внимание при отработке учебных вопросов уделялось использованию различных элементов конструкций в качестве маскировки, поиску максимально выгодного места для стрельбы, выработке у военнослужащих терпения и выдержки.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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