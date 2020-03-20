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20.03.2020 (16:24)

Военнослужащие 41-й общевойсковой армии оказались сильнейшими в преодолении «Тропы разведчика»

В Новосибирске военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа оказались самыми быстрыми и ловкими при прохождении «Тропы разведчика» на отборочном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки-2020».

Полоса длиной более 700 м включает в себя свыше 20 различных препятствий, преодоления которых требует от участников слаженности действий, высокого уровня физической и боевой подготовленности. Военнослужащие в составе разведывательной группы продемонстрировали навыки в преодолении стандартного забора НАТО, разрушенных зданий, забора с колючей проволокой, участка зараженной местности. А также произвели подрыв участка железной дороги и установили связь с командованием после выполнения задачи. При этом на полосе имитировались пожары и задымления, нападения условного противника на группу и были установлены мины-ловушки.

Наилучшие результаты по итогам 3 конкурсов показали разведчики 41-й общевойсковой армии.

Всего в конкурсе под Новосибирском принимают участие 4 команды, представители от 41-й и 2-й общевойсковой армии, 90-й танковой дивизии и 201-й военной базы. Команда, показавшая лучшие результаты по итогу соревнований, представит Центральный военный округ на всеармейском этапе конкурса «Отличники войсковой разведки», в котором примут участие военнослужащие разведывательных подразделений со всей России.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Отличники войсковой разведки
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