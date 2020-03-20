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20.03.2020 (16:16)

Под Новосибирском военнослужащих-участников лыжного перехода Хабаровск-Москва встретили «Снежные призраки»

«Снежные призраки» встретили в Новосибирске участников уникального лыжного перехода в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Именно так называли бойцов легендарной 29-й Новосибирской отдельной лыжной бригады, сформированной в 1943 году в Барабинске (Новосибирская область). Сибиряки-лыжники наводили страх и ужас на фашистов, появляясь внезапно и бесшумно в тылу врага и уничтожали их.

Встречу подготовили члены военно-исторического клуба «Наследие» и военнослужащие 41-й общевойсковой армии в форме солдат-лыжников времен Великой Отечественной войны.

В торжественной встрече участников лыжного перехода, за плечами которых уже 5 тыс. км, приняли участие жители и гости Новосибирска, ветераны Вооруженных Сил, представители администрации города, региональных и общественных организаций.

Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню на Монументе Славы и по традиции провели военно-патриотические акции «Все для фронта! все для Победы!» и «Военная служба по контракту — твой выбор!».

Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км. Путь участники перехода преодолевают на лыжах в сцепке за снегоходом и на квадроциклах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащих в столицу ожидается 7 мая.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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