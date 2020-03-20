20.03.2020 (15:23)

В ЦВО проведен отборочный этап конкурса «Снайперский рубеж»

Военнослужащие снайперских подразделений 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа в рамках подготовки к Армейским международным играм-2020 приняли участие в отборочном этапе конкурса «Снайперский рубеж» в Оренбургской области.

В ходе соревнований на Тоцком полигоне снайперы посоревновались в оборудовании позиций для ведения огня, классификации целей по важности, определении расстояния до них с использованием приборов наблюдения и прицеливания. Военнослужащие преодолели ров, заграждение из колючей проволоки, выполнили стрельбу из пистолета Макарова и СВД. Стрелки выполнили различные упражнения по неподвижным и движущимся мишеням на дистанциях от 25 до 1200 метров.

По итогам соревнований первое место заняла команда мотострелкового соединения из Оренбургской области, которая представит 2-ю общевойсковую армию на окружном этапе конкурса снайперов.

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