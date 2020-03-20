20.03.2020 (15:11)

Военные саперы проведут работы по защите населенных пунктов от подтопления в Алтайском крае

Саперы Центрального военного округа проведут подрывы льда на реке Бия в Бийском районе Алтайского края. Соответствующее решение принято командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковником Александром Лапиным по обращению главы Бийского района Алтайского края.

Для проведения противопаводковых мероприятий от общевойскового соединения ЦВО назначены подрывная группа из восьми военнослужащих и двух автомобилей повышенной проходимости для перевозки личного состава и взрывчатых веществ. Работы по разрушению льда планируется начать 25 марта 2020 года.

В зоне риска возникновения чрезвычайной ситуации находятся десять сел с численностью населения свыше 3,5 тыс. человек, а также ряд объектов производственной, жилищно-коммунальной и социальной сферы.

Ранее сообщалось, что в воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, подготовлено 10 подрывных и 4 эвакуационно-спасательных команды. В состав групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, а также автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры (ПТС-1), санитарные машины с медицинскими работниками. Кроме того, отдельный авиационный полк Центрального военного округа в Толмачево подготовил звено вертолетов Ми-8, которое готово провести бомбометание в указанном районе.

Региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге координирует работу групп на местах.

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