Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.03.2020 (13:52)

Экипажи морской авиации Балтийского флота выполнили плановые ночные учебно-тренировочные полеты

В рамках проведения плановой тренировки экипажи истребителей Су-27, бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ  морской авиации Балтийского флота провели ночные учебно-тренировочные полеты.

В ходе ночных полетов летчики отработали взлет и заход на посадку, учебные атаки по воздушным низкоскоростным и наземным целям, уничтожение командных пунктов и военной техники условного противника, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование.

Среди обязательных элементов боевых упражнений, которые отработали пилоты – имитация воздушного боя и принуждение воздушного судна-нарушителя к посадке. В ходе проведения полетов летчики истребителей Су-27 отработали задачи по ведению воздушного боя с самолетами условного противника. Они выполнили поиск и обнаружение летательных аппаратов «противника», в роли которых выступили самолеты военно-транспортной авиации Ан-26.

В ходе выполнения полётов лётчики выполнили наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях и условным использованием вооружения самолетов. Во время учебного боя были отработаны элементы сложного пилотажа, в том числе «Бочка», «Горки» с наклоном до 60 градусов, «Форсированные развороты».

Учебно-тренировочные полёты проходили над морем и над безориентирной местностью. В общей сложности, в плановом мероприятии боевой подготовки было задействовано более 10 самолетов морской авиации БФ.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Первая группа курсантов калининградского филиала ВУНЦ ВМФ ВМА отправилась в Москву для подготовки к участию в военном параде
Завершена оцифровка архива военкомата Москвы об участниках Великой Отечественной войны
Комплексы «Искандер» и системы «Триумф» войдут в состав механизированной колонны на военном параде 9 мая в Санкт-Петербурге
Командующий войсками Западного военного округа проверил готовность сводных отрядов ликвидации последствий ЧС

Метки:
Балтийский флот , Авиация , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false