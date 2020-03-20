20.03.2020 (14:00)

Экипаж корвета «Герой РФ Алдар Цыденжапов» завершил подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ и в ближайшее время прибудет на ТОФ

Экипажи новейшего корвета проекта 20380 Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» завершил курс подготовки на базе Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге и в ближайшие дни прибудет к постоянному месту службы на Тихоокеанский флот.

Личный состав экипажа прошел обучение по специальным программам, предполагающим теоретическую подготовку и практическую подготовку с использованием современной тренажерной базы Объединенного учебного центра ВМФ по своим профильным специальностям.

Также на базе Центра были подготовлены корабельные боевые расчеты экипажа корвета с использованием учебно-тренажерных комплексов, предназначенных для подготовки специалистов штурманской боевой части, ракетно-артиллерийской боевой части, специалистов боевой части радиотехнического вооружения. Программа включала в себя и тренировки по борьбе за живучесть, которые являются обязательным элементом в подготовки экипажей кораблей всех классов.

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