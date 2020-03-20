Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.03.2020 (14:00)

Экипаж корвета «Герой РФ Алдар Цыденжапов» завершил подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ и в ближайшее время прибудет на ТОФ

Экипажи новейшего корвета проекта 20380 Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»  завершил  курс подготовки на базе Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге и в ближайшие дни прибудет к постоянному месту службы на Тихоокеанский флот.

Личный состав экипажа прошел обучение по специальным программам, предполагающим теоретическую подготовку и практическую подготовку с использованием современной тренажерной базы Объединенного учебного центра ВМФ по своим профильным специальностям.

Также на базе Центра были подготовлены корабельные боевые расчеты экипажа корвета с использованием учебно-тренажерных комплексов, предназначенных для подготовки специалистов штурманской боевой части, ракетно-артиллерийской боевой части, специалистов боевой части радиотехнического вооружения. Программа включала в себя и тренировки по борьбе за живучесть, которые являются обязательным элементом в подготовки экипажей кораблей всех классов.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Новороссийские десантники в рамках КШУ в Крыму уничтожили условного противника, высадившись с больших десантных кораблей
Корветы Тихоокеанского флота «Совершенный» и «Громкий» отработали в море нанесение ракетного удара по условному противнику
Противолодочные корабли Тихоокеанского флота атаковали глубинными бомбами субмарину условного противника в Японском море
Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов» отработал оказание помощи «аварийной подлодке», лежащей на грунте

Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Учебный центр , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false