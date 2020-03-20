20.03.2020 (13:25)

В Приморском общевойсковом объединении ВВО проходит второй этап конкурса «Армейский запас-2020»

В рамках подготовки к международному конкурсу «Полевая кухня» в Приморском общевойсковом объединении ВВО проходит второй этап конкурса «Армейский запас-2020».

Порядка 30 младших специалистов и начальников продовольственных служб соединений армии принимают участие в соревнованиях, задействовано порядка 10 единиц технических средств, таких как КП-20 (кухня полевая) и ПХБ-04 (полевой хлебобулочный блок).

Из всех состязаний, проводимых в Вооруженных Силах, этот конкурс самый «питательный». Участники соревнуются не только в общевойсковых дисциплинах, таких как стрельба и физическая подготовка, но и в профессиональных навыках. В частности, выпечке хлеба, приготовлении хлебобулочных изделий и блюд, о которых они узнают в ходе жеребьевки.

Победители Приморской армии примут участие в третьем этапе конкурса на лучшего специалиста продовольственной службы Восточного военного округа с 24 по 30 марта, который пройдет на базе военной школы поваров в г. Чита.

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