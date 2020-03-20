20.03.2020 (13:06)

Более 1,5 тысяч военнослужащих ВВО приступили к активной фазе двухстороннего БТУ в Бурятии

На полигоне Бурдуны в Бурятии стартовала активная фаза двухстороннего батальонного тактического учения (БТУ) с подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа.

К учению привлечено более 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», новейший противотанковый комплекс «Корнет», комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Солнцепек», техника связи пятого поколения, вертолеты Ми-24, а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).

Впервые на учениях такого масштаба отрабатывается порядка 20 новых тактических приемов и маневров в различных условиях современного боя.

Учение началось с разведки маршрутов выдвижения с помощью БпЛА и заблаговременного развертывания систем ПВО и станций РЭБ на наиболее вероятных направлениях действий условного противника.

В ходе учебного боя мотострелковые подразделения осуществили внезапный отход с занимаемых рубежей с целью втягивания противника в огневой мешок, после чего войска начали интенсивное наступление с огневой поддержкой артиллерии, армейской авиации и создали трехуровневые оборонительные позиции для танков.

Особенностью учений стали нестандартные методы борьбы с «джихадмобилями», различные способы уничтожения заминированных автомобилей, ведение боевых действий подразделений в ночное время суток, борьба с БпЛА условного противника.

Стоит отметить, что в течение недели мотострелки отработали ряд новых тактических эпизодов, в том числе бой в населенном пункте, маневренную оборону, разведывательно-ударные действия во взаимодействии с авиацией и реактивной артиллерией.

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