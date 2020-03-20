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20.03.2020 (12:59)

На заполярном полигоне Мурманской области прошло учение с боевой стрельбой

На одном из заполярных полигонов Мурманской области прошло батальонное тактическое учение с подразделениями отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

Всего в учении приняли участие около 1000 военнослужащих, более 80 единиц боевой и специальной техники, таких как МТЛБ, танки Т-80БВМ, реактивные установки «Град», артиллерийские установки  2С-1 «Акация» и другие.

В ходе учения подразделения отработали временные нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, совершение марша в назначенные районы, организацию связи и управлению огнем. Одним из основных этапов учения стала отработка элементов ведения маневренной обороны.

Выполнены практические стрельбы штатным вооружением танков Т-80БВМ, систем залпового огня «Град»,  зенитных ракетных комплексов «Тунгуска», 152-мм самоходных гаубиц «Акация», комплексами противотанковых управляемых ракет «Фагот» и штатным стрелковым оружием.

Задачу усложняли сложные арктические условия, обильный снегопад и сильный ветер, скорость которого достигала 20 м/с.

К учению привлекались мотострелковый батальон и приданные подразделения танкистов, зенитчиков, инженеров, артиллеристов и связи.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
ВВТ , Северный флот , Учения , Полигон
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