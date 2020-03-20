Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.03.2020 (12:53)

Первая группа курсантов калининградского филиала ВУНЦ ВМФ ВМА отправилась в Москву для подготовки к участию в военном параде

Первая группа из 79 курсантов и офицеров филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде самолетом военно-транспортной авиации вылетела в Москву для подготовки к участию в военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В общей сложности на парад в Москву отправятся более 450 курсантов 1-4 курсов и офицеров калининградского филиала академии.

Курсанты и офицеры филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде на главном параде страны представят Военно-Морской Флот России. Они пройдут по брусчатке Красной площади двумя коробками. Возглавит парадный строй начальник филиала контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Подготовка к параду в институте началась в ноябре 2019 года. За это время на плацу института было проведено более 50 тренировок, на которых в общей сложности курсанты прошли строевым шагом свыше 100 километров.

Представители военно-морского учебного заведения будут размещаться на территории одной из воинских частей в г. Наро-Фоминск. Там же будет организован учебный процесс курсантов, где лекции и занятия с ними проведут преподаватели филиала.  

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Военнослужащие ВВО в Южно-Сахалинске принимают участие в подготовке к военному параду, посвящённому 75-летию Великой Победы
Завершена оцифровка архива военкомата Москвы об участниках Великой Отечественной войны
Комплексы «Искандер» и системы «Триумф» войдут в состав механизированной колонны на военном параде 9 мая в Санкт-Петербурге
Командующий войсками Западного военного округа проверил готовность сводных отрядов ликвидации последствий ЧС

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Военные парады , Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false