20.03.2020 (12:53)

Первая группа курсантов калининградского филиала ВУНЦ ВМФ ВМА отправилась в Москву для подготовки к участию в военном параде

Первая группа из 79 курсантов и офицеров филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде самолетом военно-транспортной авиации вылетела в Москву для подготовки к участию в военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В общей сложности на парад в Москву отправятся более 450 курсантов 1-4 курсов и офицеров калининградского филиала академии.

Курсанты и офицеры филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде на главном параде страны представят Военно-Морской Флот России. Они пройдут по брусчатке Красной площади двумя коробками. Возглавит парадный строй начальник филиала контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Подготовка к параду в институте началась в ноябре 2019 года. За это время на плацу института было проведено более 50 тренировок, на которых в общей сложности курсанты прошли строевым шагом свыше 100 километров.

Представители военно-морского учебного заведения будут размещаться на территории одной из воинских частей в г. Наро-Фоминск. Там же будет организован учебный процесс курсантов, где лекции и занятия с ними проведут преподаватели филиала.

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